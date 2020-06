Come funziona l'algoritmo? Come sarebbe oggi la classifica? Milan (quasi) senza Europa

Nel corso del Consiglio Federale odierno, la Lega di Serie A ha deciso anche come funziona l'algoritmo in caso di cristallizzazione dei campionati e impossibilità di portarli a termine con playoff e playout. Ma come funziona il discusso algoritmo ? Nel link che trovate qui accanto tutte le specifiche nel dettaglio. E come sarebbe, allora, la classifica qualora oggi il campionato dovesse fermarsi e non si potessero giocare play-off e play-out?

La nuova classifica. Ecco la classifica che si avrebbe in Serie A applicando l’algoritmo ai dati di oggi. Tra parentesi, i punti attuali.

Juventus 92,08 (63) - in Champions League

Lazio 90,02 (62) - in Champions League

Inter 81,97 (54) - in Champions League

Atalanta 72,59 (48) - in Champions League

Roma 65,77 (45) - in Europa League

Napoli 57 (39) - in Europa League

Hellas Verona 53,71 (35) - in Europa League se il Milan non vince la Coppa Italia

Parma 53,1 (35)

Milan 52,62 (36)

Bologna 49,69 (34)

Cagliari 48,6 (32)

Sassuolo 48,35 (32)

Fiorentina 43,85 (30)

Torino 41,17 (27)

Udinese 40,92 (28)

Sampdoria 38,99 (26)

Genoa 36,87 (25)

Lecce 36,54 (25) - in Serie B

SPAL 26,24 (18) - in Serie B

Brescia 23,38 (16) - in Serie B