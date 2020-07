Come giudica il sorteggio? Sarri: "No, lasciamo perdere. Ora penso solo al campionato"

Maurizio Sarri non commenta il sorteggio Champions. Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, l'allenatore della Juventus non ha voluto esprimere alcun giudizio sul sorteggio della fase finale della Champions League andato in scena quest'oggi a Nyon: No no, lasciamo perdere. In questo momento abbiamo un solo obiettivo che è il campionato e non dobbiamo perderci nemmeno la minima energia".

