Come ha convinto Ibra a restare? Pioli: "Gli ho detto che avremmo fatto di tutto per tenerlo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara esterna contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha commentato così le ultime dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic sulla sua permanenza in rossonero per questa stagione, arrivata anche grazie ai consigli dell'allenatore: "Con ogni giocatore cerco di essere sempre diretto, quando parli col cuore vieni più facilmente ascoltato. L'estate scorsa ho detto a Ibra che per quello che avevamo iniziato e dimostrato non sarebbe stato giusto interrompere, oltre a tutto il contributo che ci aveva dato. Gli ho detto di pensarci bene e anche che io, Maldini, Massara e Gazidis avremmo fatto di tutto per convincerlo. Siamo contenti che oggi sia ancora qua", le dichiarazioni del tecnico del Milan.