Come Italia-Svezia

Fonte: Dall'inviato a Reggio Emilia

Gara simile, forse troppo. Italia-Svezia a San Siro, poco meno di dieci mesi fa, è sembrata terribilmente la sfida fra Atalanta e Copenaghen di questa sera. Scandinavi che difendono, che non superano la propria metà campo se non con sporadiche azioni (Gollini senza voto) ma alla fine un risultato a occhiali, uno zero a zero che scontenta solo la squadra italiana. È certamente il peggiore dei risultati positivi, il migliore di quelli negativi, perché basterà un gol fra una settimana per scombussolare i piani di Stale Solbakken (che da par suo ha detto di avere il 50% di possibilità di passare il turno).

Certo non sarà facile. Difesa molto solida, uno stadio che proverà a spingere i propri beniamini, il tentativo di compiere un'altra impresa come quella già vista altre volte. C'è da dire che i bergamaschi, nelle prime due gare di questa Europa League, hanno dimostrato di riuscire a esprimersi meglio fuori casa, contro squadre votate all'offensiva, non solo a difendere il risultato. Certo, l'andata in casa, almeno in questo caso, aiuta l'Atalanta. "Non un bel risultato, nemmeno brutto". Dopo Italia-Svezia, in un'ipotetica andata a San Siro, l'avremmo detto un po' tutti.