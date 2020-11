Come l'anno scorso nella partita più importante manca Lukaku per Conte

Romelu Lukaku è praticamente insostituibile per il gioco di Antonio Conte. Perché tutti i palloni vengono appoggiati verso il centravanti belga, uomo chiave per riuscire a tenere il pallone in alto, lontano dalla porta di Handanovic. Quella di domani sarà la quinta partita senza di lui, in tre occasioni nella scorsa stagione, la seconda per questa. Già contro il Parma si è sentita la sua assenza, al netto della partita rimediata negli ultimi secondi di gioco con il colpo di testa di Perisic per il 2-2.

L'ANNO SCORSO - Nelle assenze della stagione scorsa, in campionato, l'Inter ha vinto per due partite consecutive, seppur con avversari decisamente morbidi come la SPAL - poi retrocessa al termine dell'annata - e il Torino, non certo nel momento migliore di una stagione disgraziata. In compenso era mancato proprio un anno fa, nel girone di Champions, nella sfida più importante con il Barcellona, all'andata. La partita terminò 2-1 per i blaugrana, in un risultato poi decisivo per il mancato passaggio del turno.

LE ALTERNATIVE - Di fatto domani l'Inter dovrebbe giocare con l'intoccabile Lautaro Martinez, il suo compagno di reparto è ancora da scegliere. Eriksen non ha dato le certezze dovute, mentre Pinamonti dovrebbe partire dalla panchina. Così a intrufolarsi fra convocati e titolarità dovrebbe esserci Alexis Sanchez, per un attacco di piccoletti. Altre caratteristiche rispetto a Lukaku.