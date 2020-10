Come portare avanti la Serie A? Genoa, Faggiano: "Chiudeteci in una bolla per 4-5 mesi"

Quale soluzione per mandare avanti la Serie A? Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo' oltre ad annunciare che contro l'Hellas i rossoblù scenderanno in campo con tanti Primavera, ha detto la sua sul come fare per provare a concludere questo campionato inevitabilmente condizionato dai tanti positivi al COVID-19. "Non siamo salvaguardati né come salute né come partite. Chiudeteci per 4-5 mesi in bolla: faremo tutti in sacrificio. Ma ci sarebbe stata la rivolta di tutti se lo avessimo detto prima", ha detto.