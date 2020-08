Come può avvicinarsi la Roma alla Juve? Fonseca: "O investendo o facendo come l'Atalanta"

Come può avvicinarsi la Roma alla Juventus, dominatrice assoluta in Italia nell'ultima decade? E' una delle domande che ha posto 'AS' a Paulo Fonseca, allenatore della Roma, a due giorni dalla sfida contro il Siviglia: "Ci sono due possibilità per essere forti: investire come investono Juve o Inter e questo non può farlo ora la Roma, oppure dare continuità e lavorare per sostenere il futuro. Questo è il nostro cammino. Scommettere sui giovani, che possano acquisire esperienza, e fare quello che ha fatto l'Atalanta: stare più vicina alle prime e lottare per il titolo".