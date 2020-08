Come può giocare la Juve di Pirlo: 4-3-3, tridente iper offensivo e Bentancur nel suo ruolo

Il Corriere dello Sport disegna quella che potrebbe essere la nuova Juventus in campo con Andrea Pirlo come allenatore. 4-3-3, schema che lo stesso tecnico ha dichiarato in passato di gradire, di fatto al momento nel suo ruolo ci sarebbe Rodrigo Bentancur. Come interni Arthur e magari Dejan Kulusevski, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala in un tridente super offensivo con un 9 ancora da trovare.