Come ripartirà il calcio? Per la Champions League la UEFA pensa a 4 ipotesi

vedi letture

Non solo il campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport fa il punto anche sulla situazione della Champions e l'Europa League. In particolare, quattro scenari per la prima: completarla in versione integrale (17 partite), oppure in versione ridota (in tal caso le gare sarebbero 11). Poi ci sono final four in sede unica o final eight in sede unica: non accorcerebbero di molto il calendario, ma risolverebbe il problema degli spostamenti. E la Champions del futuro? La UEFA non può obbligare le singole federazioni a completare il campionato, ma può negare l'ammissione alle squadre delle nazioni che non dovessero averli conclusi.