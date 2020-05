Come sarebbe Leo Messi in Serie A? Re indiscusso degli assist, non dei gol

Quale sarebbe l'impatto di Leo Messi sulla Serie A? Devastante, evidentemente. Ma adesso anche grazie ai dati del programma Comparisonator è possibile comparare i dati maturati dal campione del Barcellona nelle prime 27 giornate di Liga con quelli dei calciatori di Serie A fino allo stop. Il risultato? Messi primo in tante classifiche, ma non in tutte.

Dove Messi è primo - Nettamente avanti rispetto a qualsiasi giocatore di Serie A nella classifica degli assist vincenti. Messi nelle 22 partite giocate ne ha forniti 11, con una media di un assist ogni due partite. In Serie A Kulusevski e Immobile sono fin qui i migliori assist-man, anche se media alla mano - viste le sole 10 gare giocate - il migliore è José Callejon: 0.3 assist a gara.

Messi risulterebbe primo anche nella classifica dei dribbling riusciti: sono 170, contro i 120 di Ilicic e i 109 di Falco. Questi ultimi due, sono gli unici giocatori che hanno fin qui più di 100 dribbling riusciti nel nostro campionato.

Dove Messi non è primo - 19 gol in 22 partite di Liga, Messi ha fin qui una media inferiore al gol per gara. In Serie A, invece, ci sono due giocatori che viaggiano con una media superiore alla rete a partita: il capocannoniere Ciro Immobile (27 reti) e Luis Muriel, il miglior giocatore del campionato nella media minuti giocatori/gol segnati. In questa classifica, Messi è alle spalle anche di Cristiano Ronaldo e Duvan Zapata.

Terzo posto nella classifica dei tiri fatti: primo CR7, secondo Luis Muriel. Secondo posto, invece, nella classifica delle punizioni ben calciate: chi fin qui ha centrato più volte la porta? Primo Balotelli, secondo Messi.