Come si batte la Juve? Prandelli: "Servirà sfacciataggine per sfruttare al meglio le occasioni"

Come si batte la Juventus? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina che alla vigilia della sfida contro i campioni d'Italia ha risposto così: "Le grandi squadre, per batterle, devi non solo avere l'attenzione sui particolari ma quando ci concederanno qualcosa dovremo avere la sfacciataggine di sfruttare queste occasioni. Se partiamo con questa mentalità faremo un'ottima gara".

