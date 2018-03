Come si ferma Icardi? Pecchia: "L'Inter non è solo lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si tiene Icardi lontano dall'area di rigore? Missione complicata, ma non è certo l'unica per Fabio Pecchia, tecnico dell'Hellas Verona: "Dobbiamo preoccuparci di Icardi, all'andata l'abbiamo fatto bene. Però l'Inter non è solo lui, è tutta una squadra. Ha un peso importante nel gruppo, però parliamo di una squadra fatta di giocatori talmente forti che non ci possiamo limitare a fermare Icardi. Dobbiamo tenerli tutti sotto osservazione, con la voglia di creare qualche grattacapo".