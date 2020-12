Come si ferma Lionel Messi? Bonucci: "Possiamo arginarlo con un grande lavoro di squadra"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Juventus, il capitano bianconero Leonardo Bonucci ha commentato così il tanto atteso duello tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi in programma al Camp Nou: "Fa sicuramente piacere far parte di questa pagina di storia del calcio, domani sera si incontreranno due grandi squadre che hanno nella loro rosa due tra i migliori di sempre. Sarà una grande partita, coi fari accesi su questi due alieni che si contendono tutti i premi individuali. Messi si ferma con un grande lavoro di squadra, essendo un fuoriclasse ti fa vincere le partite da solo. Con lavoro di squadra, in fase difensiva, possiamo però arginare le qualità di Messi e mettere in risalto le qualità del nostro alieno e fuoriclasse: Cristiano Ronaldo. L'ho visto carico per la sfida, la voglia di vincere e di essere fondamentale è un valore aggiunto per lui. Non lo scopriamo certo oggi, da quando è arrivato CR7 è stato un esempio per tutti e tutti cercano di rubargli qualcosa per essere migliori", le dichiarazioni del centrale della Juve.