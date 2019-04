Come si segna all'Emirates? Napoli l'ultima vittima del catino londinese

Fonte: Dall'inviato a Londra

Il Napoli esce con le ossa rotte dalla notte londinese. L'Arsenal vince 2-0 e mette un'ipoteca sul passaggio del turno, mentre gli uomini di Ancelotti sono chiamati all'impresa tra sette giorni.

Una sconfitta figlia di diverse situazioni, anche del fattore ambientale che all'Emirates Stadium vede l'Arsenal padrone del gioco e del punteggio. Basti guardare i numeri: per i Gunners una sola sconfitta interna in Premier League, alla prima giornata contro il Manchester City campione in carica. Poi appena dodici gol subiti. In Europa League appena due gol incassati tra le mura amiche.

Numeri importanti per la formazione di Emery, terribili per chi deve scendere in campo all'Emirates. Napoli compreso, che stasera ha limitato il passivo grazie a un super Meret. Un ko che deve essere riscattato a Fuorigrotta, altrimenti per gli azzurri sarà addio all'Europa.