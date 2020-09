Come sta cambiando il Milan: con Tonali due posti per tre a centrocampo

Il Milan aspetta solo Sandro Tonali e Tiemoué Bakayoko (o una delle alternative valutate) per varare il nuovo corso di Stefano Pioli, almeno nel reparto nevralgico del campo. Il centrocampista del Brescia è un affare praticamente definito e abbiamo provato a immaginare come i rossoneri potrebbero andare in campo, almeno nell'undici base. Il modulo degli ultimi mesi, quelli che hanno portato alla conferma del tecnico, è stato il 4-2-3-1, che ha esaltato le qualità di Calhanoglu. Detto che Bakayoko andrebbe a svolgere il ruolo di prima alternativa in mediana, in questo modulo Tonali potrebbe giocare al posto di uno tra Bennacer e Kessié nel centrocampo a due. Meno probabile il 4-3-3, che avrebbe il grande difetto di comportare il sacrificio del numero 10, un vero e proprio fattore nelle recenti fortune del Diavolo.

Come sta cambiando il Milan

4-2-3-1: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; TONALI/Bennacer, Kessié; Castillejo/BRAHIM DIAZ, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

4-3-3: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; TONALI, Bennacer, Kessié; Castillejo/Calhanoglu, Ibrahimovic, Rebic.