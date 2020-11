Come sta Ibrahimovic? Bonera: "È carico, pronto a tornare il prima possibile"

Come sta Zlatan Ibrahimovic? Lo svedese salterà, tra le altre, la gara col Lille. Daniele Bonera, che sarà ancora sulla panchina del Milan, risponde così in conferenza stampa: “Era carico per tornare il prima possibile. Non è una novità, il fatto di essere un grande atleta e un grande uomo pronto a recuperare lo contraddistingue”.

