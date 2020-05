Come sta l'Atalanta? Gasperini: "Zapata al meglio, Ilicic ha deciso di massacrarsi a Zingonia"

Come sta l'Atalanta? Affranta per quanto è successo, ma pronta a ripartire dalla metà di giugno. Con il solito pressing che contraddistingue il gioco di Gian Piero Gasperini? "Certo. Anzi, sarà ancora più premiante - assicura l'allenatore orobico a La Gazzetta dello Sport - contro avversari stanchi. Saremo quelli di sempre. Non abbiamo cambiato neppure in Champions, quando sarebbe parsa ragionevole un po’ di prudenza, contro avversari più forti, in un mondo sconosciuto che infatti ci ha fatto pagare dazio. Sono orgoglioso dei miei giocatori: nessuno è venuto a suggerirmi di fare un passo indietro. Dopo i 5 gol a Manchester, ho appeso una frase di Mandela a Zingonia: “Noi non perdiamo mai. O vinciamo o impariamo”.

Il tecnico di Grugliasco non è d'accordo con la norma FIFA di aumentare fino a cinque le sostituzioni in questo periodo: "Pessima idea. Snatura la partita. Diventiamo basket. Nell’ultima partita possono esserci in campo dieci giocatori nuovi. Come permettere di cambiare motore a metà gran premio. Ci rimette lo spettacolo. Nel finale le squadre si allungano, si scoprono. Viene disinnescato il merito delle squadre meglio preparate che vincono alla distanza. Chi è il genio che sostiene che così si evitano infortuni? Su che basi? Ci si infortuna anche nel primo tempo. Meglio cambiare giocatori da un gara all’altra. Meglio ancora se si fosse applicata l’idea di Galliani: partite più diluite e campionato finito dopo l’estate. I tempi c’erano».

Ai tifosi interessa anche le condizioni attuali dei propri idoli: Papu Gomez, Ilicic, Zapata. Gasperini risponde: "Il Papu si allena giocando, può fare tre partite di fila. Gli allenamenti non gli vanno troppo a genio. Ilicic invece quest’anno ha deciso di massacrarsi a Zingonia... Non so chi l’abbia convinto. Il merito non è mio. Ora è più forte, più resistente e recupera prima. Deve riprendere peso. Ogni tanto potrà tirare il fiato. Abbiamo ritrovato il miglior Zapata».