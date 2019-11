Come stanno Sensi e D'Ambrosio? Conte: "Servirà morderci il labbro..."

Come stanno D'Ambrosio e Sensi? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona - l'ultima prima della sosta - ha fatto il punto sulle condizioni fisiche dei due calciatori. "D'Ambrosio si sta allenando da una settimana con noi, avverte ancora un po' di fastidio. Si è fratturato un dito, la calcificazione non avviene dall'oggi al domani. Stiamo parlando di un giocatore di una generosità incredibile e con grande sopportazione del dolore. Vedremo cosa dirà Danilo sapendo che dopo la sosta potrebbe essere totalmente disponibile. Sensi viene da un problema all'adduttore, sta faticando a recuperare. Ho cercato di gestirlo al meglio, vediamo che situazione ci sarà per domani. Faremo delle valutazioni, è inevitabile che sapendo che dopo questa partita c'è una sosta di quindici giorni dovremo fare delle valutazioni anche mordendoci il labbro. Bisogna essere freddi e intelligenti, prendendo la miglior decisione per non pagare conseguenze future".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte