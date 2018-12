Come ti cambio il Chievo: Di Carlo, due pareggi e uno spiraglio di luce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La casella delle vittorie è ancora vuota. E a livello di pura classifica due punti in due partite non possono ovviamente bastare. Però il Chievo ha fermato in rapida successione il Napoli al San Paolo e la Lazio al Bentegodi. La cura Domenico Di Carlo, in qualche modo, dà i suoi primi frutti. Soprattutto a livello di intenzioni quando la squadra scende in campo: nell'1-1 interno contro la Lazio, a risaltare è soprattutto il primo tempo dei clivensi. Vogliosi come non si erano mai visti in questa stagione, convinti per una volta di potercela fare. Non è successo, perché dei limiti questo Chievo li ha in maniera oggettiva e l'avversario non si può dimentiare, ma è già qualcosa.

Di buone notizie, oltre al gol di Sergio Pellissier di cui parleremo più diffusamente, questo Chievo ne ha. Soprattutto in ottica futura. Contro un attacco non proprio semplice da gestire come quello della Lazio, la difesa ha nel complesso tenuto. C'è voluta anche la fortuna, questo sì, ma quella è una componente indispensabile per qualsiasi missione. Compresa quella apparentemente (quasi) impossibile a Di Carlo. Poi c'è Sofian Kiyine: ancora una volta il giovane marocchino è entrato in gara in modo perfetto. Forse meriterebbe più considerazione dal primo minuto. Ci sono anche tanti altri problemi da risolvere: in zona gol, per esempio, dove Pellissier non potrà certo tenere a galla la barca per tutto il resto della stagione. C'è, però, uno spiraglio di luce.