Come ti stai trovando da centrale di difesa? Danilo: "Bene, dobbiamo muoverci più velocemente"

Come ti stai trovando da centrale di difesa? Domani dovrai fare qualcosa di ancora diverso? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Danilo, difensore della Juventus che ha risposto così. "Mi trovo bene, veramente, in questo sistema di gioco. Mi piace, siamo spesso con la palla e quindi non c'è difficoltà nel ricoprire quel ruolo. Per domani sto bene e sono preparato, sono pronto ad aiutare la Juve a vincere, poi chiaramente deciderà il mister. Adesso dobbiamo muoverci più velocemente, ecco perché in fase di impostazione siamo a tre e in fare difensiva a quattro. Stiamo lavorando bene, siamo sulla buona strada. Stiamo facendo bene".

