Come valuta il caso Gomez? Gasperini: "Voi parlate finché volete, io devo pensare al campo"

Come valuta il caso Gomez? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro la Juventus ha risposto così: "Abbiamo vinto ad Amsterdam e abbiamo pescato il Real Madrid. Non credo ci siano state amichevoli, domani giochiamo con la Juventus. È tanta roba e serve anche rispetto per gli altri giocatori. Voi parlate finché volete, io devo pensare a questa roba. C'è il prestigio del Real, la Juve, poi la Roma domenica. Io ho questo focus qui, devo trovare la miglior soluzione per queste partite".

Clicca qui per la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini