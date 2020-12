Come valuta Ilicic? Gasperini: "Deve essere forte mentalmente se sbaglia due cose di fila"

Come valuta la prestazione di Ilicic contro la Roma? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Bologna ha risposto così: "L'ho visto molto bene. Non sempre hai la risposta subito, magari fosse sempre così. L'importante è che lui sia dentro la squadra, poi demoralizzarsi per una giocata non riuscita...è sempre stato così. Gioca in un ruolo delicato, ci sono gli avversari che ti portano via la palla: deve essere forte mentalmente se sbaglia due cose di fila, questo è il recupero che chiedo".

