Comincia l'era Friedkin: oggi la data storica del closing, Dan sarà Presidente del club

"Comincia l'era Friedkin". Ci siamo, è il giorno. Oggi negli Stati Uniti e via email il closing. Il club passa da Pallotta al texano per 591 milioni di euro, spiega Il Messaggero oggi in edicola. Dan ricoprirà la carica di presidente e, a fine giornata, saluterà i tifosi con un video messaggio. La nuova politica prevede progetti da sviluppare in 3-5 anni ma con un occhio al bilancio da risanare. A Fienga e De Sanctis il prossimo mercato ma nessun colpo a effetto. Pellegrini, Zaniolo e Fonseca restano.