Comitato Esecutivo UEFA: la Federazione terrà conto degli effetti del Covid sulle finanze

Giornata di riunioni in videoconference per il Comitato Esecutivo della UEFA, la Federazione ha preso decisioni temporanee in regime emergenziale sulle licenze, sulle iscrizioni e sul Fair Play Finanziario per tener conto degli effetti negativi del COVID-19 sulle casse dei club.

Tali misure sono state sviluppate e sostenute all'unanimità da tutte le parti interessate all'interno del gruppo di lavoro di emergenza UEFA in materia legale, normativa e finanziaria che comprende rappresentanti della UEFA, dell'ECA, delle leghe europee e della FIFPRO.

Le misure di emergenza recentemente adottate mirano a:

• fornire flessibilità garantendo al contempo ai club la possibilità di adempiere ai propri obblighi sui trasferimenti sui salari nei tempi previsti;

• dare ai club più tempo per quantificare e tenere conto della perdita imprevista di entrate;

• neutralizzare l'impatto negativo della pandemia consentendo ai club di adeguare il calcolo del pareggio per le carenze di entrate segnalate nel 2020 e nel 2021, proteggendo al contempo il sistema da potenziali abusi;

• assicurare la parità di trattamento dei club nei casi in cui l'impatto di COVID-19 può essere realizzato in periodi di rendicontazione diversi, a causa dei differenti anni fiscali dei club e dei calendari delle leghe nazionali;

• affrontare il problema reale che è la mancanza di entrate dovuta a COVID-19 e non la cattiva gestione finanziaria;

• mantenere lo spirito e l'intento del fair play finanziario per la redditività a lungo termine del calcio.

Debiti scaduti - validi durante la stagione 2020/21

• tutti i club che partecipano alle competizioni UEFA devono dimostrare al 31 luglio (anziché al 30 giugno) e al 30 settembre di non avere debiti scaduti in relazione a trasferimenti, dipendenti e autorità sociali / fiscali a causa di obbligazioni da pagare fino al 30 giugno e al 30 settembre rispettivamente;

• tutti i club che partecipano alle competizioni UEFA devono riportare le informazioni sui crediti in relazione ai trasferimenti al 30 giugno e al 30 settembre in modo da consentire il confronto incrociato delle informazioni con i debiti dei conti di altri club.