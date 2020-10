Commemorazioni ed eventi dedicati alle vittime Covid: Bergamo riabbraccia l'Italia dopo 14 anni

vedi letture

Il risultato e il momento non sono stati dei migliori, ma Bergamo ha riabbracciato la nazionale italiana dopo 14 anni. Tutti si aspettavano uno scenario completamente differente, col pubblico sugli spalti a commemorare le vittime del Covid: l'impennata dei contagi e l'apertura soltanto a mille persone non hanno permesso la solita festa che accompagna gli azzurri, probabilmente in situazioni differenti ci sarebbe stata una buona cornice di pubblico. Qualche tifoso ad accogliere la nazionale di Mancini a Grassobbio due giorni fa - all'uscita dell'hotel in cui ha alloggiato la delegazione -, una decina di persone ad applaudire il pullman prima del calcio d'inizio: in qualche modo e seppur timidamente, Bergamo ha accolto così l'Italia dopo l'1-1 contro la Turchia nel 2006.

LA COMMEMORAZIONE - Bergamo è diventata la città simbolo nel periodo più buio, i mezzi blindati dell'esercito con le salme trasportate altrove per la mancanza di spazio rimaranno per sempre la fotografia di un periodo da dimenticare in fretta. Proprio per questo motivo tutto l'ambiente ha spinto per poter giocare una partita nella città orobica: in mattinata il ct Roberto Mancini, Gianluca Vialli e Lele Oriali hanno omaggiato le vittime al cimitero monumentale, accompagnati da Antonio Percassi e il sindaco Giorgio Gori. Presente anche una delegazione della Federazione olandese che si è unita alla commemorazione.

SINDACI IN TRIBUNA - Le norme anti-covid e un momento davvero delicato non hanno permesso lo spettacolo tricolore, ma l'entusiasmo non è mancato: sugli spalti presenti i 243 sindaci delle città della provincia bergamasca e diverse delegazioni degli operatori sanitari che hanno lottato e che stanno lottando contro il coronavirus. Non il solito spettacolo e poche occasioni per far festa, ma Bergamo ha ritrovato la nazionale. Con la speranza di rivedere a breve gli azzurri in un Gewiss Stadium vestito a festa.