Commisso, attacco ai giornalisti in conferenza stampa: "Avete scritto delle cose indegne"

Cosa può dirci del rinnovo del contratto di Vlahovic? E' la domanda posta quest'oggi in conferenza stampa a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina che quest'oggi in conferenza stampa ha risposto così: "Posso farti io una domanda a te: "Tu eri uno di quelli che diceva che Vlahovic doveva andarsi a fare le ossa? No, perché molti giornalisti hanno criticato Vlahovic".

La risposta del giornalista: "Io fino a quando Iachini lo alternava con Kouamé dicevo che aveva bisogno di continuità". La replica di Commisso: "Bravo, mi fa piacere, io non l'ho detto quest'anno e nemmeno lo scorso, ma quando venne negli USA. Il nostro desiderio è tenerlo e accontentarlo. Finiamo la stagione e poi ci sarà una risposta su come si deve fare con Vlahovic, ma l'intenzione è quella di tenerlo".

Ma lei come pensa di convincerlo a restare?

"Ma come sei brava tu: 'Non è colpa dei giornalisti' - ha detto alla giornalista che ha fatto la domanda. Si questo è vero, ma fino a un certo punto perché Iachini è stato sempre attaccato. Voi avete parlato per un anno, sono state scritte cose indegne su tutti, sulla mia famiglia, sui giocatori e su tutti gli altri... Io faccio questo lavoro da 71 anni".

Ma lei continua a fare tutta l'erba un fascio.

"Io non so la risposta che ti devo dare".

C'è un piano di rilancio?

"Il piano di rilancio è dal primo giorno che sono qui, vogliamo fare il meglio possibile. Andiamo avanti. Qui ci sono vostri colleghi che continuano a scrivere solo falsità".

