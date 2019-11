© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche l'argomento Vincenzo Montella nelle dichiarazioni di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, all'uscita dall'Hotel Excelsior, sua residenza durate le visite a Firenze: "Io guardo i punti, non solo oggi, ma gli ultimi 10 anni. Ci mancano 3 punti per averne 19 per essere più alti della media degli ultimi dieci anni, siamo molto fuori dalla zona retrocessione... Se facciamo come anno scorso è un fallimento, ma non ho nemmeno detto che avrei voluto la Champions. Cagliari non mi è piaciuta affatto, a Verona forse dovevamo vincere, ma non facciamo drammi perché i nostri piani sono a lungo termine, devo imparare. Montella avrà ancora del tempo, certamente".