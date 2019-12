Commisso: "Chiesa con noi fino a giugno. Kalinic? Vorrei vedere Pedro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano altre dichiarazioni a Radio Bruno di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in vista del prossimo mercato di gennaio. Ecco quanto evidenziato da FirenzeViola.it:

Il rendimento sotto le aspettative di Chiesa?

"Lui e suo padre ci siamo incontrati. Enrico vuole il bene di suo figlio ed è una persona eccezionale. Credo che lui voglia fare bene. Sono quasi sicuro che rimarrà con noi fino a giugno e dopo si vedrà, deve prendere una decisione che è il bene di entrambi".

Il ritorno di Kalinic e le polemiche dei tifosi?

"Sono al corrente di tutto, conosco la sua storia. Sono curioso di vedere in campo Pedro, ma deve accettare le decisioni del tecnico che ha le sue responsabilità. Vediamo se rimarrà a Firenze o meno, per il momento non ho parlato con Pradè, con nessuno. A gennaio prenderemo decisione con Pedro e con altri giocatori che possono arrivare alla Fiorentina".