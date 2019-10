Commisso-Chiesa, prove di disgelo: "Tu hai 22 anni, io 44 di matrimonio"

Federico Chiesa nella giornata di ieri ha compiuto 22 anni e in giornata ha ricevuto anche una chiamata da Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che invece nella stessa giornata ha festeggiato 44 anni di matrimonio: "Ho chiamato Federico - ha detto ieri sera il numero uno del club viola - e gli ho fatto gli auguri, mi ha ringraziato. Gli ho detto: 'Tu fai 22 anni e io sono sposato da 44, è una cosa bella'".

In serata, lo stesso Chiesa, con un post su Instagram, ha ringraziato tutti per gli auguri postando una foto con la maglia della Fiorentina: non succedeva da oltre un anno. Un segnale, scrive 'Tuttosport', che adesso i rapporti sono più distesi e che s'è probabilmente creato il clima ideale per iniziare a discutere del rinnovo del contratto.