Commisso ci scherza su: "Abbiamo perso Chiesa. Ma ci sarà una chiesa nel centro sportivo"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, tramite Sky Sport, è tornato a parlare della cessione di Federico Chiesa alla Juventus e del mancato saluto dell'oramai ex viola: "E' vero, ci siamo rimasti molto male. Io ancora non l'ho sentito, come me neanche mia moglie, mio figlio e neppure Joe Barone. Detto questo faccio una battuta: abbiamo perso Chiesa, ma abbiamo messo una nuova chiesa all'interno del centro sportivo".