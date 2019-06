Commisso come Li, Montella confermato dopo il cambio di proprietà

© foto di Federico De Luca

Da Silvio Berlusconi a Li Yonghong, dai fratelli Della Valle a Rocco Commisso. La Fiorentina come il Milan, Vincenzo Montella confermato dopo un cambio di proprietà: sembra di vedere lo stesso film, con le dovute differenze. Di sicuro, non è una situazione nuova per l'Aeroplanino, confermato oggi come tecnico dei viola, dopo l'incontro a New York con il nuovo patron viola.

Presupposti diversi: nel caso del Milan, Montella veniva da una stagione in cui aveva tenuto a galla una barca che andava alla deriva. Collante di una squadra in piena transizione e che forse sarebbe stata allo sbando senza di lui, fu confermato sull'onda dei risultati, una scelta doverosa. A Firenze, è tornato per risollevare l'ambiente dopo una stagione deludente e le cose non sono andate benissimo, anzi: confermarlo non era scontato, eppure la scelta della continuità ha vinto anche in questo caso. In modo diverso: al Milan fu una mossa quasi obbligata, alla Fiorentina è stata una scelta ben precisa. E ora inizia davvero il nuovo percorso di Montella e della Fiorentina.