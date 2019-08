© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è stato intercettato da Firenzeviola.it questo pomeriggio all'uscita dal centro sportivo: "Basta spese folli? No, siete furbi, questo me lo mettete in bocca voi. Le spese devono essere giuste, il mercato si chiuderà tra 5-6 giorni e si vedrà. De Paul? Da quello che mi dicono lo vedrei bene nella Fiorentina. Settore giovanile importante? E' giusto avere i rudimenti nella Toscana, bisognerebbe avere bandiere", alcune delle dichiarazioni nel numero uno viola.