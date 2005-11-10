Commisso e i risultati negativi economici e sportivi dei suoi manager Paratici e Ferrari

Chissà quali sono state le riflessioni del presidente Commisso e dei manager di Mediacom davanti al bilancio della Fiorentina al 30 giugno 2026 e ai dati tutti in rosso della campagna acquisti estiva. Papà Rocco si faceva vanto, e giustamente, di una gestione economica esemplare. Un vanto per la Fiorentina e per il calcio italiano. Oggi tutto si è capovolto. La famiglia Commisso ha dovuto immettere cento milioni di capitale fresco per non far saltare in aria il progetto sportivo. E ricordiamo la multa di 6 milioni pagata pochi mesi fa all'Uefa. Una multa importante che già doveva far scattare mille campanelli d'allarme.

NUMERI IN PICCHIATA

Il primo chiamato in causa è il Direttore Generale Alessandro Ferrari. La figura che lega due cicli sportivi, quello con Pradè al comando e quello attuale con Paratici. Il bilancio chiuso al giugno scorso segna un rosso di 136 milioni. Quasi tutti frutto del comparto sportivo Come è stato possibile passare in un anno da un gestibile meno 23 milioni all'attuale meno 136 milioni? Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il proprietario del club di questi dati. Un proprietario che, ricordiamolo, nonostante questi numeri ha autorizzato in estate un mercato faraonico. Paratici è un dirigente che ama spendere. E lo ha ribadito anche nella sua prima campagna acquisti con la maglia viola chiusa con un meno ottanta milioni tra entrate e uscite che lascia a bocca aperta. Anche su questo fronte sarebbe importante conoscere il pensiero di Commisso.

CLASSIFICA FALLIMENTARE.

Non sarebbe una giustificazione valida ma in parte addolcirebbe la pillola se questa montagna di soldi usciti avesse portato grandi risultati sportivi. Invece da quando è diventato Presidente Giuseppe Commisso non ha mai visto la sua squadra stare nella parte sinistra della classifica. Un vero incubo. Che dovrebbe suggerire alla proprietà di essere più presente nelle decisioni operative. di una Fiorentina che continua a non vincere nulla e che ora non può più neppure vantarsi di vincere lo scudetto del bilancio