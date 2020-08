Commisso: "Fiorentina tra le prime 10 e anche per questo ho confermato Iachini in panchina"

"Voglio ringraziare tutti quanti, soprattutto quelli che hanno contratto il COVID. Siamo stati la squadra più colpita e ne siamo usciti fuori". Parole e pensieri di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina collegato con lo studio di 'Sky' dopo la vittoria contro la SPAL e la fine della stagione per la squadra viola. "Dopo la salvezza il secondo obiettivo è stato raggiunto perché abbiamo chiuso il campionato nella parte sinistra della classifica. Sono molto contento di questo e per questo ho riconfermato Iachini per la prossima stagione. Obiettivo per il prossimo anno? Giocare a calcio. Questo è stato un anno di transizione, abbiamo fatto meglio dello scorso anno: ora vogliamo restarci e provare a vincere qualcosa".

