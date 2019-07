Commisso: "Firenze la più bella del mondo. Voglio vincere con i Viola"

Fonte: Firenzeviola.it

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto nel corso del programma radiofonico di ESPN "The Sporting Life": "Io devo molto al calcio perché grazie al calcio sono andato a studiare alla Columbia University. Dopo l'università ho allenato delle squadre giovanili, lavorando sia con calciatori che con calciatrici. Sono molto orgoglioso di cosa stanno facendo gli Stati Uniti per il calcio femminile ma non ne sono molto per quello che stanno facendo per il calcio maschile. Ho deciso di comprare i Cosmos perché quando ero piccolo erano le mia squadra del cuore e andavo sempre a vederli. Quando ho saputo che erano a rischio fallimento ho deciso di comprarli senza pensarci troppo. Ho comprato la Fiorentina perché Firenze è la città più bella del mondo. Puoi trovarci tantissima storia e tantissima arte. Firenze è il cuore del rinascimento. Ho scelto la squadra viola anche perché mi intrigava il fatto che a Firenze ci sia soltanto una squadra. In città ho ricevuto tantissimo affetto e sono rimasto impressionato dall'amore che c'è tra i tifosi e la squadra. In sole 24 ore già tutti i fiorentini erano pronti ad accogliermi con amore. So che sono molti anni che la Fiorentina non vince niente ma io spero di portare questa mia squadra a vincere. Adesso la Fiorentina è negli Stati Uniti per svolgere la ICC".