"Confermo, il mio non è stato uno sfogo a senso unico. Non si è trattato di una esternazione "ad personam", rivolta alla Juventus". Così il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che sulle pagine del Corriere dello Sport torna suille polemiche arbitrali post Juventus. "L’ho fatto per il calcio italiano, che poi è quello che viene esportato nel mondo. Su ESPN, per esempio, queste incongruenze nel metodo di giudizio sono state sottolineate in diretta, prima ancora delle mie parole. Ci sono stati dei fatti ed io sono intervenuto per difendere gli interessi della mia squadra".