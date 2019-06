© foto di Giacomo Morini

Ai microfoni di TMW, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dell’organigramma viola: “Ognuno sa finora quale sia il suo lavoro. Se uno si chiama presidente, CEO, amministratore delegato... I titoli sono tanti ma non li abbiamo definiti, per ora c'è la mia faccia. Lo so è brutta ma questa c'è! Mi chiedono sempre quando verrò, ma dico che chi ha il baseball in America non va tutte le settimane, eppure vincono. Firenze è bellissima... Se non era per mia moglie che ama questa città forse l'affare non si faceva”, ha ammesso.