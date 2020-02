vedi letture

Commisso: "La prossima stagione sarà diversa. Voglio riportare la Fiorentina tra le prime sette"

"Potevo comprare altre squadre ma ho scelto la Fiorentina. Non mi aspettavo tanto calore, sono stato "intrappolato"!. Parla così Rocco Commisso, presidente viola, al canale YouTube della Serie A: "Soffro e gioisco sempre con i tifosi. Il cambio di allenatore è stato spiacevole, ma necessario. Quest'anno non mi aspetto di arrivare in Champions ma di finire almeno nella parte sinistra della classifica, poi la prossima stagione sarà diversa: voglio riportare la Fiorentina tra le sette sorelle del calcio italiano. Contro il Milan, all'andata, abbiamo fatto la nostra miglior prestazione in assoluto, e Ribery ricevette una standing ovation".