Commisso: "Lavorai tanto per prendere il Milan. Elliott? A quelle cifre ha fatto un affare"

vedi letture

Nel corso del suo intervento a Telelombardia, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche della trattativa passata per acquistare il Milan: “Io ho lavorato molto per comprare il Milan, ma non ho mai incontrato Mister Li: forse non mi voleva vedere. Sono ancora sorpreso di quello che è successo ma sono comunque contento perché è arrivata l’opportunità della Fiorentina. Ora sono contento di stare qui, spero di stare qui per sempre. Il fondo Elliot per il Milan? E' stato un ottimo affare per Elliot acquistare il Milan a quella cifra, molto più bassa di quella che ho trattato io".