Rocco Commisso, dopo aver visitato la sede e lo stadio Artemio Franchi, si è fermato all'uscita per parlare con un tifoso viola calabrese. E' stata l'occasione per parlare brevemente anche con i giornalisti: "Mi sono presentato a tutti i dipendenti, è stata l'occasione per conoscersi e per ribadire che lavoreremo insieme per portare la Fiorentina al successo. Tutto bello, sia il centro sportivo che lo stadio".