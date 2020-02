© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo sfogo di ieri, nel post gara della sfida persa dalla sua Fiorentina contro la Juventus, il presidente del club viola, Rocco Commisso, è tornato a parlato al Tgr Rai Toscana. Queste le sue parole: "C'è ancora rabbia perché nessuno si è ancora scusato con noi, né Nedved né nessun'altro. Se era stato solo un incidente io stavo zitto ma dato che sono tre gli incidenti devo parlare. Contro Genoa e Inter c'erano dei rigori per noi perché non sono andati al VAR? Se a Bentancur avessero dato simulazione lui sarebbe stato espulso. La Juventus ha ricavi altissimi ma pagano quanto noi alla Federazione e dobbiamo essere trattati allo stesso modo. Nedved non si può mettere contro di me. Non doveva parlare così, è stato irrispettoso. Io chiedo rispetto alla Lega per il bene del calcio italiano, non chiedo nessun favore perché non ne ho bisogno però non voglio che mi trattino come lo scemo dall'America".