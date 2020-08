Commisso non molla, messaggio al Milan: 40 milioni per Milenkovic, senza contropartite

La Fiorentina resiste e non vuol cedere Nikola Milenkovic ma il Milan non demorde. 40 milioni di euro, spiega Tuttosport oggi in edicola, è la cifra che chiedono i viola per il centrale serbo. Senza contropartite. Niente Lucas Paquetà, nessuna possibilità di inserire altri calciatori. Commisso è irremovibile e adesso è tutto nelle mani del Milan decidere se alzare la posta o rinunciare all'obiettivo.