Commisso: "Non sono Yonghong Li, non spenderò 300 milioni per poi dichiarare bancarotta"

Non sono mister Li. Nel corso di una intervista rilasciata a 'Sky' in cui ha presentato il nuovo centro sportivo, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha dichiarato di non voler spendere soldi senza una razio ben precisa. "Datemi del tempo, non farò come Yonghong Li al Milan che spese 300 milioni per poi dichiarare bancarotta. Io farò le cose con calma".

Sul centro sportivo, queste le parole di Commisso: "Non so come si potrà tradurre in termini di punti, ma i giovani d'Italia e del mondo potranno scegliere Firenze dopo aver visto questo impianto. Questo progetto è privato, sono io a investire i soldi e per la mia famiglia è un grande orgoglio poter dire di aver regalato una struttura simile alla città e alla Fiorentina. La spesa dovrebbe superare i 70 milioni, sarà il centro sportivo più grande d'Italia. I lavori cominceranno a gennaio e mi auguro possano finire entro il 2021, per il momento si chiamerà Viola Park".

