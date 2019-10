Commisso: "Perché la Fiorentina? Mia moglie... Voleva una bella città"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'emozione più grande vissuta a Coverciano da Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è un uomo. "L'ho qua accanto (Antognoni, ndr). Ricordo i mondiali dell'Italia con grande emozione. Nel 2006 ero qui a Firenze peraltro e mi guardai tutte le partite dell'Italia. Un giorno mostrerò le foto", evidenzia FirenzeViola.it.

Perché la scelta di Firenze?

"C'entra mia moglie. Le donne.. (ride, ndr). Io ho avuto modo di investire in tutto il mondo, la Fiorentina erano anni che cercavo di comprarla. Poi dopo il Milan mia moglie mi impose di scegliere una bella città. E sono qui".

Qual è l'obiettivo?

"Vediamo un giorno alla volta. Io voglio vincere ogni giorno, però dobbiamo accontentarci per ora. Io sono arrivato a giugno e i primi di settembre ancora Montella non aveva una squadra. Siamo stati un po' sfortunati, come con il Napoli e con la Juventus. Lasciamo stare, non pensiamo al passato e andiamo avanti".

Quindi, anche un primo bilancio ed una valutazione sul VAR:

"Al 99% la mia esperienza in Italia è stata bellissima. Non tanto nelle infrastrutture e per quanto riguarda gli arbitri... Non può accadere come l'altro giorno: il VAR deve essere usato. Forse è arrivato il momento che gli allenatori possano chiamare il VAR, come in America: una-due chiamate per squadra. Il VAR non può essere criticato, è importante che si tolga ogni dubbio sugli arbitraggi".