Commisso prende possesso della Fiorentina: Corvino via, rebus Montella

170 milioni di euro. Questa la cifra che secondo la Gazzetta dello Sport ha speso Rocco Commisso per acquistare la Fiorentina dalla famiglia Della Valle.

La volontà dell'imprenditore italoamericano, si legge, è quella di arrivare a Firenze nel fine settimana per iniziare a prendere contatto con l'ambiente e per valutare, insieme all'amministrazione comunale, il progetto del nuovo stadio e della Cittadella.

Cariche e ruoli - Le prime ore fiorentine saranno buone anche per discutere con Joe Barone, braccio destro di Commisso e uomo che si occuperà da vicino della gestione del club, del futuro di Montella e delle cariche dirigenziali, con Pantaleo Corvino che non verrà confermato. Chi resterà certamente, e forse riceverà una promozione, è Giancarlo Antognoni, con cui lo stesso Barone si confronterà in merito alle scelte future. Probabilmente anche legate a Montella, il cui contratto scadrà nel 2021. Nelle prossime ore andrà in scena un confronto diretto fra il tecnico e Commisso e da quel faccia a faccia sarà chiarito il futuro dell'Aeroplanino. Il cui addio anticipato costerebbe alla nuova Fiorentina circa 6 milioni di euro.