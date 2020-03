Commisso pronto a dire basta: addio al nuovo stadio della Fiorentina

vedi letture

Si preannuncia un rottura clamorosa tra la Fiorentina e l'amministrazione comunale di Firenze in merito al progetto per la realizzazione del nuovo stadio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina Rocco Commisso, presidente del club viola, si sta convincendo che a Firenze non nascerà mai un nuovo stadio e che fare un restyling autentico e soddisfacente del Franchi sia estremamente complicato. L’impatto per il milionario italo-americano è stato durissimo: troppi intralci burocratici, troppi poteri, inciampi in ogni dove. Appena l’imprenditore italo-americano arriverà in Italia convocherà i suoi collaboratori e deciderà. La prima decisione sarà quella di non partecipare al bando d’asta per l’acquisizione della Mercafir: un colpo mortale o quasi per la soluzione nella zona nord di Firenze, una rottura clamorosa con l’amministrazione comunale della città.