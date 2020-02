Commisso sbotta contro gli arbitri: primo sfogo italiano del patron viola

© foto di Giacomo Morini

"Gli arbitri non possono decidere le partite, sono disgustato". Queste alcune delle parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che dopo la gara contro la Juventus non le ha mandate a dire. Primo vero sfogo dal giorno in cui è arrivato in Italia del presidente viola che è tornato a parlare anche delle sfide contro Genoa in campionato e Inter in Coppa Italia, quando a suo avviso non sono stati concessi dei rigori alla sua squadra. Commisso ha perso la pazienza e lo ha fatto capire , senza mezzi termini, davanti alle telecamere.