Commisso: "Spero si possa ripartire a maggio. Ma senza rovinare la prossima stagione"

Durante il lungo intervento a Telelombardia, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche della possibile ripresa del calcio giocato a partire dal prossimo 4 maggio: “È importante che il calcio riparta ma è anche importante che la salute venga tenuta presente: non bisogna rovinare l’anno prossimo. Noi siamo nel mezzo di questa posizione: bisogna vedere una settimana alla volta. Speriamo che da maggio possano ricominciare gli allenamenti. Non sono mai stato in Lega, c’è Joe Barone che lavora per la Fiorentina e per me: è lui che mi dice cosa succede. Ma non credo che ci sia un piano B. Giocare in estate? Non posso dirlo, non voglio che la prossima annata si rovini. Se questa stagione si può chiudere in tempi giusti bene, ma in estate fa molto caldo in Italia… Taglio stipendi? Siamo arrivati ad un punto che però non posso ancora comunicare pubblicamente, certamente i calciatori sanno che dovranno fare la loro parte".