Commisso su Chiesa: "Due condizioni per la sua cessione: deve chiedermelo e offerta giusta"

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, nella sua intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa: "L'ho trattato come un figlio, sono uno che coccola i giocatori. Non vendo i migliori che ho per prendere calciatori che non conosco Le condizioni per farlo andare via sono due: la prima è che Federico me lo chiesa e a oggi ancora non l'ha fatto. La seconda, che l'offerta sia in linea con la valutazione che la società gli attribuisce. Potrei accontentarlo soo se le due cose si verificassero ma come ho detto Chiesa non ha mai detto a me, né a Joe Barone, né a Pradè, che se ne vuole andare".