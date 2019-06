Commisso su Federico Chiesa: "Non voglio fare di lui il nuovo Baggio"

"Non voglio fare di Chiesa il nuovo Baggio per Firenze". Con questa bella frase ad effetto, il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha escluso che in questa finestra di calciomercato possa andare via l'esterno d'attacco classe '97 attualmente in forza al club viola. "L'intenzione è quella di tenere, almeno quest'anno, Federico Chiesa - ha detto -. Mi hanno assicurato che non c'è niente di firmato per quanto riguarda il futuro di Chiesa e non voglio che diventi il mio Baggio (Riferimento alla cessione del Divin Codino alla Juventus, ndr)".

